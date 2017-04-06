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Логотип Зарядья

Некоторое время назад мы для парка Зарядье (который обещает стать мировым событием) сделали 24 варианта логотипа.

Основные мотивы: буква З, парк/зелень, форма висячего моста, который будет самым заметным элементом. К каждому логотипу прилагался мини-брендбук.


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В результате жюри выбрало из них один для участия в народном голосовании. Этот:





Ну а народ выбрал вариант, который был нарисован конторой по аудиту сайтов и рисованию баннеров.




Вот поэтому, блять, я ненавижу всякие ебучие конкурсы. Народное голосование - самый тупой способ выбора чего-либо: от логотипа до президента. У народа можно только спрашивать мнение, а давать выбор - нельзя ни в коем случае.

Tags: зарядье, конкурс, логотип, москва, парк
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