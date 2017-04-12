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Пенза

Сгонял на выхах по Поволжью и окрестностям.

Теперь в России если сразу платишь за штраф, то полагается скидка в 50%. Яндекс-деньги любезно напоминают:




Немного весенней Пензы.

Тень.




Водка.




Центр города.




Советская мозаика. С ужасом думаю, что этот уебанский стиль скоро снова войдет в моду, и все хипстеры в векторах начнут рисовать подобное.




Плитка как уплотнитель говна. У нас в деревнях так богатые люди кирпичи в слякоть кидают, чтобы машины меньше застревали.




Подворотня.




Стена со статусами.




Пензенский рельеф.




Неведомая хуйня.




Отношение к архитектурному наследию.




Водоразбор.




Приличный новый дом.




Уровень ничего не происходящести в Пензе можно понять по этому сюжету в Яндекс-новостях: ШЕСТЬ изданий написали про то, что я был в городе, хотя я про это заранее ничего особенно и не писал (https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=penza-post.ru%2Fnews%2F10-04-2017%2F22545&from=instory).




Ну хорошо, подкину пензенским журналистам материала еще на пару недель.

Для своего притязательного ужина я выбрал заведение "Заметное место", и не пожалел. Это очень хорошее заведение для такого города как Пенза (которая является чем-то средним между Тамбовом и Брянском).

Тут неплохой выбор вин и отличная кухня. Правда, абсолютно во все блюда кладут мясо. Десерт я не брал, но уверен, что тут и шарлотка с говядиной, и шарик мороженого сервируется исключительно на карпаччо из утиной ножки "конфи".

Мясо было в салате (салатов без мяса нет), и в супе (та же хуйня), и в хорошем фланк-стейке (такое слово вдали от родных столичных кабаков было особенно приятно и нетипично встретить).

Свет в зале местами хипстерско-правильный (40-ваттные лампы Эдисона), а местами - вырвиглазный энергосберегающий пиздец из морга, что подчеркивает неразборчивость владельцев в вопросах иллюминации.

Прикольно, что заказывать еду (и оплачивать) надо за стойкой, а приносит потом официант. Он же уносит пустые тарелки. Взамен предлагают смехотворные для москвичей цены.

Публика приятная.

С гостиницами в городе жопа, надо жить в Гелиопарке. В принципе, это уже о многом говорит, раз лучший отель в городе - Гелиопарк.

Среди предпринимателей есть негласное соревнование в том, кто сильнее засрет фасад своего здания вывесками, лестницами, надписями и панелями.


Едем дальше.



Tags: пенза, тревел, фото
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