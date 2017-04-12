Теперь в России если сразу платишь за штраф, то полагается скидка в 50%. Яндекс-деньги любезно напоминают:
Немного весенней Пензы.
Тень.
Водка.
Центр города.
Советская мозаика. С ужасом думаю, что этот уебанский стиль скоро снова войдет в моду, и все хипстеры в векторах начнут рисовать подобное.
Плитка как уплотнитель говна. У нас в деревнях так богатые люди кирпичи в слякоть кидают, чтобы машины меньше застревали.
Подворотня.
Стена со статусами.
Пензенский рельеф.
Неведомая хуйня.
Отношение к архитектурному наследию.
Водоразбор.
Приличный новый дом.
Уровень ничего не происходящести в Пензе можно понять по этому сюжету в Яндекс-новостях: ШЕСТЬ изданий написали про то, что я был в городе, хотя я про это заранее ничего особенно и не писал (https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=2
Ну хорошо, подкину пензенским журналистам материала еще на пару недель.
Для своего притязательного ужина я выбрал заведение "Заметное место", и не пожалел. Это очень хорошее заведение для такого города как Пенза (которая является чем-то средним между Тамбовом и Брянском).
Тут неплохой выбор вин и отличная кухня. Правда, абсолютно во все блюда кладут мясо. Десерт я не брал, но уверен, что тут и шарлотка с говядиной, и шарик мороженого сервируется исключительно на карпаччо из утиной ножки "конфи".
Мясо было в салате (салатов без мяса нет), и в супе (та же хуйня), и в хорошем фланк-стейке (такое слово вдали от родных столичных кабаков было особенно приятно и нетипично встретить).
Свет в зале местами хипстерско-правильный (40-ваттные лампы Эдисона), а местами - вырвиглазный энергосберегающий пиздец из морга, что подчеркивает неразборчивость владельцев в вопросах иллюминации.
Прикольно, что заказывать еду (и оплачивать) надо за стойкой, а приносит потом официант. Он же уносит пустые тарелки. Взамен предлагают смехотворные для москвичей цены.
Публика приятная.
С гостиницами в городе жопа, надо жить в Гелиопарке. В принципе, это уже о многом говорит, раз лучший отель в городе - Гелиопарк.
Среди предпринимателей есть негласное соревнование в том, кто сильнее засрет фасад своего здания вывесками, лестницами, надписями и панелями.
Едем дальше.
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