Рифма к слову говно

Вот на Тургеневской площади довольно давно стоит здание НИИ министерства электронной промышленности СССР, которое в наши дни занимает Лукойл. Этот кусок недоразумения многократно уродовался различными чиновниками в процессе появления на свет. В итоге гранитные плиты тупо закрасили светлой краской, потому что "было че-то мрачновато".
Прошло двадцать лет и говно решили зарифмовать. С противоположной стороны площади вдруг на месте так и не родившегося сквера начал извергаться казалось бы застывший вулкан пиздеца - театр Калягина. Одно из самых уебанских зданий в Москве, которое было видно только из переулка, вдруг увеличилось в два раза и обрело новый фасад на площади. И теперь все москвичи и гости столицы будут вынуждены этот сарай из Нового Уренгоя наблюдать прямо на выходе из станции метро "Чистые пруды".
В истории человечества многие здания поначалу была недооценены - Эйфелева башня, центр Помпиду, московские высотки. Но это говно всегда будет говном, даже через триста лет. Прошу подтвердить это в 2318 году.
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