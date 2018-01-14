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Рифма к слову говно

Слово "говно" очень хорошо рифмуется со словом "говно". Поэты стыдятся таких рифм, но этого нельзя сказать про некоторых московских архитекторов.

Вот на Тургеневской площади довольно давно стоит здание НИИ министерства электронной промышленности СССР, которое в наши дни занимает Лукойл. Этот кусок недоразумения многократно уродовался различными чиновниками в процессе появления на свет. В итоге гранитные плиты тупо закрасили светлой краской, потому что "было че-то мрачновато".




Прошло двадцать лет и говно решили зарифмовать. С противоположной стороны площади вдруг на месте так и не родившегося сквера начал извергаться казалось бы застывший вулкан пиздеца - театр Калягина. Одно из самых уебанских зданий в Москве, которое было видно только из переулка, вдруг увеличилось в два раза и обрело новый фасад на площади. И теперь все москвичи и гости столицы будут вынуждены этот сарай из Нового Уренгоя наблюдать прямо на выходе из станции метро "Чистые пруды".




В истории человечества многие здания поначалу была недооценены - Эйфелева башня, центр Помпиду, московские высотки. Но это говно всегда будет говном, даже через триста лет. Прошу подтвердить это в 2318 году.

Tags: архитектура, город, калягин, лукойл, москва, пиздец, театр, фото, чистые пруды
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